சின்னப்பொண்ணு, தாமரையை ஏமாற்றிய நிரூப்- பிரியங்கா கோஷ்டி...கடுப்பான ராஜு

oi-V Vasanthi

சென்னை: தான் ஜெயிக்க வேண்டும் என்பதற்காக வெகுளியானவர்களை இப்படி ஏமாற்றலாமா என ரசிகர்கள் கொதித்தெழுந்து வருகின்றனர்.

கடைசி வரைக்கும் உனக்குத்தான் சப்போர்ட் பண்றோம் என்று சொல்லி கடைசியில் ஆப்படித்த பிரியங்கா கோஸ்டி.

ஆரம்பத்திலிருந்தே இது பிடிக்கவில்லை என கடுப்பான ராஜுக்கு ரசிகர்கள் ஆதரவு அதிகரித்து வருகிறது.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் நெகட்டிவ் கமெண்டுகள் வராத ஒரே போட்டியாளர் இவர்தான்

English summary

Bigg Boss 5 Tamil Promo Latest News in Tamil:Nirup and Priyanka have been tricked into believing that they will save the Chinna ponnu and the Thamarai in the docs that will save them from elimination this week.