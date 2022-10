"மூஞ்சியும் மொகரையும் பாரு” அமுதவாணனை திட்டிய ஜிபி முத்து..கடைசியில் கொடுத்த விளக்கம் தான் அல்டிமேட்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் ஜிபி முத்து அமுதவாணனை கண்டமேனிக்கு திட்டி இருக்கிறார்.

ஜி பி முத்து வழக்கமாக பல வீடியோக்களில் இந்த மாதிரி திட்டி இருந்தாலும் தற்போது முகத்துக்கு நேராக அமுதவாணனை இவர் இப்படி ஒரு வார்த்தை பேசுவது ரசிகர்கள் மத்தியில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

இப்படி எல்லாம் என்கிட்ட பேசினா அறுத்து கிழிச்சி புடுவேன் என்று படு லோக்கலாக ஜி பி முத்து அமுதவாணனை திட்டி இருக்கிறார்.

பிக் பாஸ் 6: கேமரா முன்பு நெகிழ்ச்சியாக குடும்பத்தினரிடம் பேசிய ஜிபி முத்து..ஆனால் இப்படி சொல்லிட்டாரே

English summary

Bigg Boss 6 Tamil GP Muthu:In the Bigg Boss show aired on Vijay TV, GP Muthu scolded Amudawanan for Teasing. Although GP Muthu usually scolds Amudhavanan in many videos, now he is saying such a word directly to Amudhavanan's face. It has caused a stir among the fans. GP Muthu scolds Amudhavanan.