பிக்பாஸில் தொடங்கியது டிக்கெட் பைனல்... அப்போ வாயாலயே வடை சுடுவாங்களே!!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் ரசிகர்கள் ஆர்வத்துடன் காத்திருந்தனர் டிக்கெட் பைனல் தொடங்கிவிட்டது.

சபரிமலையில் சரண கோஷத்துடன் மண்டல பூஜை நிறைவு - மகரஜோதிக்காக 30ல் நடை திறப்பு

இந்த நிகழ்ச்சியில் முதலிடத்திற்கு செல்லும் போட்டியாளர் யார் என்று ரசிகர்கள் ஆர்வத்துடன் எதிர்பார்க்க தொடங்கிவிட்டார்கள்.

English summary

Fans eagerly awaited at the Big Boss show that the ticket finale has Starting.Fans have begun to eagerly anticipate who will be the top contender for the show.