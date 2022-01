காசு..துட்டு..மணி..மணி.. பணத்தை கூட்டும் பிக் பாஸ்...அலைபாயும் ஒருவரின் மனது

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ரசிகர்கள் ஆர்வத்தோடு எதிர்பார்த்த தருணம் தற்போது தொடங்கியிருக்கிறது.

நேரத்திற்கு நேரம் பணத்தின் மதிப்பைக் கூட்டி பிக்பாஸ் போட்டியாளர்களின்மனதை அலைபாய விட்டிருக்கிறது.

சூட்கேஸ் பெட்டியை தூக்கிக் கொண்டு போகும் போட்டியாளர் யார் என்று ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பு கூடி இருக்கிறது.

English summary

Bigg Boss 94nd Day 1 promo money adding value From time to time the Bigg Boss has left the minds of the contestants wandering by adding value to money.There is a lot of anticipation among the fans as to who will be the competitor to lift the suitcase.