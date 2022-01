இந்த கேமை நேர்மையாக விளையாடி இருக்கிறேன், உருக்கமான பாவனி பேச்சு... ரசிகர்களின் கமெண்ட்ஸ்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாவனி தன்னுடைய ரசிகர்களிடம் உருக்கமாக பேசியுள்ளார்.

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் தன்னுடைய பங்களிப்பு நேர்மையாகவும், முழுமையாகவும் இருந்துள்ளதாக அவர் கூறியுள்ளார்.

பெரும் பனி மழை: பொருட்படுத்தாத நமது ராணுவ வீரர்கள்! கர்ப்பிணியை சுமந்து காப்பாற்றி தீரம்! நெகிழ்ச்சி

English summary

Bhavani has spoken eloquently to his fans.He said his contribution to the Bigg Boss show has been honest and complete.