உருகி உருகி புதுவிதமாக காதலைச் சொன்ன பாவனி...வாழ்த்துக்களை குவிக்கும் ரசிகர்கள்

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் பாவனி தற்போது தன்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் தான் காதலிக்கும் விஷயத்தை போட்டு உடைத்து இருக்கிறார். பல நாட்களாக ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்த பதில் தற்போது கிடைத்துவிட்டது என்று பலர் வாழ்த்துக்களை கூறி வருகிறார்கள்.

காதலிப்பவரிடம் நேரடியாக சொல்லாமல் பாவனி சமூக வலைதளத்தில் செய்த செயல் அனைவருக்கும் வியப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

பாவனியின் காதல் ப்ரொபோஸ் பார்த்து அமீர் இம்ப்ரஸ் ஆனாரோ இல்லையோ திரை பிரபலங்கள் பலர் இம்ப்ரஸ் ஆகி விட்டார்களாம். அதனாலே தங்களுடைய வாழ்த்துக்களை சமூக வலைத்தளத்தளமே திணறும் வகையில் தெரிவித்து வருகிறார்கள்.

நெகட்டிவ் கருத்துக்களை எப்படி கையாளுவீர்கள்..?நச்சென்று பதில் கூறிய பாவனி.. வேற லெவல் அனுபவம்

English summary

Bhavani has asked the question that she loves Aamir and will Aamir be mine forever?? Seeing this, many fans are congratulating Bhavani.