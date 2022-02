பிக்பாஸ் அல்டிமேட்: அந்த கேள்விக்கு கடுப்பான வனிதா..கூச்சத்தில் தாடி பாலாஜி..நிரூப்பின் விளக்கம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் அல்டிமேட் தொடங்கிய முதல் நாளே பிக்பாஸ் கேட்ட கேள்விக்கு வனிதா கடுப்பாகி இருக்கிறார்.

குழந்தைகள் பார்க்கிற நிகழ்ச்சியில் இப்படியா கேள்விகளை கேட்பார்கள் என்று அவர் கோபத்தோடு டாஸ்க்கை விட்டு கிளம்பியிருக்கிறார்.

வனிதா மட்டுமல்லாமல் அந்த கேள்வியை பார்த்ததுமே தாடி பாலாஜி நான் கேட்க மாட்டேன் என்று கூறியிருக்கிறார்.

பிக்பாஸ் அல்டிமேட்: தவறை சரி செய்ய நினைத்த பாலா.. மீண்டும் பற்றவைத்த சுரேஷ் சக்கரவர்த்தி

English summary

Vanitha is tough on the question asked by Bigg Boss on the first day that Bigg Boss Ultimate started.He has left the task angrily saying that children will be asked questions like this on the show.