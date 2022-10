இணையத்தில் லீக்கான பிக் பாஸ் போட்டியாளர்கள் லிஸ்ட்... இந்த முறை இத்தனை போட்டியாளர்களா..!?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் ஆறாவது சீசன் தொடங்குவதற்கு இன்னும் ஒரு சில நாட்களே இருக்கும் நிலையில் தற்போது போட்டியாளர்களின் பெயர்களை இணையத்தில் அதிகமானோர் தேடி வருகின்றனர்.

இந்த முறையேனும் தங்களுக்கு பிடித்த போட்டியாளர்கள் வருவார்களா என்று ரசிகர்கள் ஆர்வத்தோடு காத்திருக்கிறார்களாம்.

இதுவரைக்கும் இல்லாத வகையில் இந்த முறை பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் அதிகமான போட்டியாளர்கள் கலந்து கொள்வதாக செய்திகள் வெளியாகி இருக்கின்றது.

பிக் பாஸில் அறிமுகமாகும் ஜீ தமிழ் சீரியல் நடிகை..பலர் பற்றிய உண்மை வெளிச்சத்துக்கு வந்து விடும் போல

English summary

With just a few days left for the start of Bigg Boss season six, many people are searching the internet for the names of the contestants.Fans are eagerly waiting for their favorite contestants to appear this time too.