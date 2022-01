குழப்பத்தை கொடுத்து குதூகலத்தை கொடுத்த ஓட்டிங் முடிவுகள்... ஒருவழியாக ரசிகர்களுக்கு மகிழ்ச்சி செய்தி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் நாளை நடைபெற இருக்கும் கிராண்ட் பினாலே ஓட்டு முடிவுகள் அடிப்படை தற்போது வெளியாகியுள்ளது.

குழப்பமாகவே இருந்த இந்த வாரம் கடைசி நேரத்தில் ரசிகர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுத்துள்ளது.

மாற்றப்பட்ட பிக்பாஸ் ரூல்ஸ்... காரணம்.. இதுதான் முடிவா??

English summary

TBigg Boss Tamil 5 Title winner is: he basics of the grand finale drive to be held tomorrow at the Bigg Boss show have now been released.This last week, which was confusing, has given fans joy for the last time.