அசீம் செய்த செயலை சொல்லி கிழித்து தொங்கவிட்ட விக்ரமன்..இந்த வாரம் வெளியேறப் போவது இவர்தானாம்?

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் 45 வது நாளில் இன்றும் பிக் பாஸ் நீதிமன்றம் டாஸ்க் நடந்து வருகிறது.

இந்த டாஸ்க் அசீம் மற்றும் ஏடிகே இடையே ஏற்பட்ட சாவி பிரச்சனை விசாரிக்கப்பட்டு வருகிறது. அதில் ஏடிகே சார்பாக விக்ரமன் அசீமை கேள்வி கேட்டு வருகிறார்.

English summary

In Bigg Boss Tamil season 6, the Bigg Boss court task is still going on on day 45. This task is investigating the key issue between Azeem and ADK. Vikraman is questioning Azeem on behalf of ADK.