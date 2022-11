மொத்த கோபத்தையும் விக்ரமன் மீது கொட்டும் தனலட்சுமி..விக்ரமன் செய்த செயல்..பிக் பாஸ் கொடுத்த தீர்ப்பு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் நடைபெற்று வரும் டாஸ்க்கில் தனலட்சுமி இதுவரைக்கும் விக்ரமன் மீது தனக்கு இருந்த கோபத்தை மொத்தமாக முகத்துக்கு நேராக திட்டி இருக்கிறார்.

தனலட்சுமிக்கு துணையாக ஆயிஷா பேசிக் கொண்டிருப்பதை சட்டை செய்யாமல் விக்ரமன் செய்த செயல் குறித்து பலரும் பாராட்டி வருகின்றனர்.

English summary

In the on going task of Bigg Boss Tamil season 6, Dhanalakshmi has so far expressed her anger towards Vikraman directly to his face.Many people are appreciating Vikraman's act of not wearing a shirt that Ayesha is speaking as a companion to Dhanalakshmi.