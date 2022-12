கைகலப்பாக மாறிய பிக் பாஸ் வீடு... முடிக்கப்பட்ட விளையாட்டு.. இந்த வாரம் வெளியேற்றப்படுபவர் இவரா?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் இன்று 53வது நாளில் அசீம் மற்றும் அமுதவாணன் இடையே வாக்குவாதம் முற்றி கை கலப்பில் முடிந்திருக்கிறது.

அமுதவாணன் மற்றும் கதிரவன் இடையே நடைபெற்ற வாக்குவாதத்தில் அசீம் உள்ளே புகுந்து சண்டையிட்டு கடைசியில் டாஸ்கை மொத்தமாக முடிக்கப்பட்டு இருக்கிறது.

On the 53rd day of Bigg Boss Tamil Season 6 today, the argument between Aseem and Amudavanan ended in a fight.Azeem intervenes in the argument between Amudavanan and Kathiravan and finally completes the task.