விக்ரமனை பற்றி "அந்த” வார்த்தை கூறிய தனலட்சுமி.. எல்லாம் அதுக்காக தானா? வறுத்தெடுக்கும் ரசிகர்கள்

oi-V Vasanthi

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு விக்ரமன் "சிம்ப்ளி வேஷ்ட்" என தனலட்சுமி கூறியிருக்கிறார்.

நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு எனக்கு பிடிக்காத நபர் விக்ரமன் தான் என தனலட்சுமி கூறியிருக்கிறார். அதை குறித்து நெட்டிசன்கள் பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பிக் கொண்டிருக்கின்றனர்.

கடைசி நேரத்தில் விக்ரமனுக்கு "லக்கி" கொடுக்க காரணம்.. முதல் முறையாக மனம் திறந்து பேசிய மணிகண்டன்

Bigg Boss Tamil Season 6 Dhanalakshmi: Netizens are buzzing about Dhanalakshmi Vikraman who walked out of Bigg Boss Tamil Season 6.Dhanalakshmi has said that Vikraman is "simply worn" after the Bigg Boss show.Dhanalakshmi has said that Vikraman is the person I don't like after the show. Netizens are raising various questions about it.