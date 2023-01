தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை விமர்சித்த அசீம் ரசிகர்..அசீமின் திருமண வாழ்க்கையை இழுத்து பதிலடி கொடுத்த காஜல்

பிக் பாஸ் அசீம் பற்றி காஜல் பசுபதி பேசியதற்கு காஜல் பசுபதியின் முன்னாள் கணவரை பற்றி சில நெட்டிசன்கள் கலாய்த்ததை தொடர்ந்து காஜல், அசீம் திருமண வாழ்க்கையைப் பற்றி சமூக வலைத்தளத்தில் கேள்வி எழுப்பி இருக்கிறார்.

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 அசீம் பற்றி தொடர்ந்து காஜல் பசுபதி பல்வேறு கேள்விகளையும் கருத்துக்களையும் சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவிட்டு வருகிறார்.

பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 டைட்டில் வின்னர் ஆக அசீம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதை ஆரம்பத்தில் இருந்து காஜல் பசுபதி தவறு என்று கூறி வருகிறார்.

இந்த சீசன் டைட்டில் வின்னர் ஆக விக்ரமன் அல்லது ஷிவினாக இருக்க வேண்டும் அதுதான் சரியாக இருந்திருக்கும் என்று தன்னுடைய எதிர்பார்ப்பையும் அவ்வப்போது சமூக வலைத்தளத்தில் காஜல் பசுபதி தெரிவித்து வருகிறார்.

இந்த நிலையில் அசீமுடைய ரசிகர்கள் சிலர் காஜல் பசுபதியின் சொந்த வாழ்க்கையை பற்றி சமூக வலைத்தளத்தில் கேள்வி எழுப்ப அதற்கு காஜல் பசுபதி அசீம் உடைய திருமண வாழ்க்கையை குறித்து கேள்வி எழுப்பி பதிவை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

அறத்தை பிக் பாஸ் மேடையில் தேட முடியாது.. அசீம் கூறிய காரணம்..கலாய்த்து தள்ளும் நெட்டிசன்கள்

English summary

Kajal Pasupathi has been posting various questions and comments about Bigg Boss Tamil Season 6 Azeem on social media. Kajal Pasupathi has been saying that Azeem was chosen as the title winner of Bigg Boss Tamil Season 6 from the beginning. Kajal Pasupathi has been expressing her expectations on social media from time to time.In this situation, some of Azeem's fans are questioning Kajal Pashupathi's personal life on social media, while Kadhal Pashupathi has posted a post questioning Kajal Pashupathi's married life with Azeem.