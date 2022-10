ஆறு பேர் கதைகள் ஒரு நாமினேஷன் யார் அந்த அதிர்ஷ்டசாலி... அடப்பாவிங்களா அதுக்கு இப்படியா பண்ணுவீங்க?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் ஆறாவது சீசனில் 11 வது நாள் தொடங்கி இருக்கிறது.

இன்றைய முதல் ப்ரோமோவில் மீதமிருக்கும் ஆறு போட்டியாளர்களுக்கு கதை சொல்லும் டாஸ்க் தொடங்கி இருக்கிறது.

இன்னும் ஒரு போட்டியாளர் மட்டுமே அடுத்த வாரம் எலிமினேஷனில் இருந்து தப்பிக்க முடியும் இந்த நிலையில் இன்னும் ஆறு போட்டியாளர்கள் கதை சொல்ல வேண்டியது இருக்கிறது.

English summary

Bigg Boss Tamil Season 6 promo:The 11th day of the sixth season of Bigg Boss has started.In today's first promo, the storytelling task begins for the remaining six contestants.Only one contestant can survive next week's eliminations, leaving six contestants with stories to tell.