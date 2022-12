ரச்சிதா உடன் "அப்படி பழக காரணமே இதுதான்”...முதல் முறையாக மனம் திறந்த ராபர்ட்.. இப்படி உளறிட்டாரே

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியை விட்டு வெளியே வந்த ராபர்ட் மாஸ்டர் அவரோடு போட்டியாளராக இருந்த ரச்சிதாவிடம் நடந்து கொண்ட விதத்தைப் பற்றி விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறார்.

ராபர்ட் மாஸ்டர் ரச்சிதா கூட பழகி வருவதை குறித்து பல நெகட்டிவ் கருத்துகள் பரவி வந்த நிலையில் தன் தரப்பு கருத்தை முதல் முறையாக கூறி இருக்கிறார்.

கைகலப்பாக மாறிய பிக் பாஸ் வீடு... முடிக்கப்பட்ட விளையாட்டு.. இந்த வாரம் வெளியேற்றப்படுபவர் இவரா?

English summary

Robert Master, who came out of Bigg Boss Tamil Season 6, has explained about the way he behaved with his co-contestant Rachitha.For the first time, Robert Master Rachitha has given her opinion in the midst of many negative comments about her relationship.