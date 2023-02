எனக்கு PR டீம் இருக்கிறது..பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் இதுதான் நடக்கிறது..ரகசியங்களை உண்மையை உளறிய ஷிவின்

பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் நான் இருக்கும் போது எனக்காக என்னுடைய தோழி தான் என்னுடைய PR டீமாக வேலை செய்தார் என்று ஷிவின் கூறி இருக்கிறார்.

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் பல போட்டியாளர்கள் PR டீம் உதவியோடு செயல்பட்டதாக அதிகமான குற்றச்சாட்டுகள் குவிந்து வந்தது.

இந்த நிலையில் தனக்கு PRஆக தன்னுடைய தோழி செயல்பட்டு இருக்கிறார் என்று பல்வேறு தகவல்களையும் ஷிவின் வெளிப்படையாக பேசியிருக்கிறார்.

ஏற்கனவே பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியின் டைட்டில் வின்னராக அசீம் ஜெயித்தது PR உதவியோடு என்று நெட்டிசன்கள் கருத்துக்கூறி வரும் நிலையில் தற்போது ஷிவின் கூறிய பதில் பலருக்கும் அதிர்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது.

நான் கஷ்டத்தில் இருக்கும் போது ரச்சிதா எனக்காக வரவில்லை மைனா வருத்தம்..இதுதான் பிரச்சனைக்கு காரணமா?

Bigg Boss Tamil Season 6, many contestants were accused of working with the help of the PR team.In this situation, Shivin has openly spoken about various information that his friend is working as a PR for him. As the netizens are commenting that Azeem has already won the title winner of Bigg Boss Tamil season 6 with the help of PR, Shivin's answer has shocked many people.