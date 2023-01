பிக் பாஸ் டைட்டில் ஜெயிக்க போகிற "அந்த” நபருக்கு 50 லட்சம் மட்டும் இல்லையாம்? வெளியான தகவல்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் ஜெயிக்கப் போகிறவருக்கு 50 லட்சம் பரிசு தொகை என ஏற்கனவே அறிவித்து இருக்கிறது.

இந்த நிலையில் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இறுதி கட்டத்தில் இருக்கும் மூன்று போட்டியாளர்களும் வாங்கும் சம்பளம் விவரங்கள் வெளியாகி இருக்கிறது.

பிக் பாஸ் டைட்டில் பரிசு பணத்தோடு போட்டியாளர்கள் வாங்கும் சம்பளம் பணமும் சேர்த்து பல லட்சங்களை அள்ளிக் கொண்டு செல்ல இருக்கும் போட்டியாளர் சமூக வலைத்தளத்தில் பல்வேறு தகவல்கள் பரவி வருகிறது.

ஷார்ட் ஹேர்,தெளிவான பார்வை.. முதல் முறை வெளியான விக்ரமனின் சகோதரியின் புகைப்படம்.. இதுதான் காரணமா?

English summary

Bigg Boss Tamil season 6 has already announced a prize money of 50 lakhs for the winner. In this situation, the salary details of the three contestants who are in the final stages of the Bigg Boss show have been revealed. The contestant who is going to take away several lakhs along with the prize money and the salary of the contestants for the Bigg Boss title. Various information is spreading on social media.