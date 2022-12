விக்ரமன் செய்த "அந்த” செயலை வெளியே காட்டவில்லை.. எதிர்பார்க்காத குற்றச்சாட்டுகளை வைத்த ஆயிஷா

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி விட்டு கடந்த வாரம் ஆயிஷா வெளியேறிய நிலையில் அந்த நேரத்தில் பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் என்ன நடந்தது என்பதை பற்றி பேசி இருக்கிறார்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் நடக்கும் பல விஷயங்கள் வெளியே காட்டப்படுவதில்லை என்று பல போட்டியாளர்கள் கூறிக் கொண்டிருக்கும் நிலையில் ஆயிஷா இப்போது அடுக்கடுக்காக பல உண்மைகளை கூறியிருக்கிறார்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் அது ஸ்கிரிப்ட் தான்.. அங்கே நடப்பது இதுதான்! உண்மையை உளறிய ஆயிஷா

English summary

After Ayesha left Bigg Boss Tamil Season 6 last week, she has talked about what happened inside the Bigg Boss house at that time.While many contestants are saying that many things that happen on Bigg Boss show are not shown, Ayesha has now revealed many truths in layers.