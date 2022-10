ஜி.பி முத்து கிளம்பியதும் வில்லன் நடிகரை மீண்டும் அழைக்கும் பிக்பாஸ்.. இனி நிகழ்ச்சி களைகட்ட போகுது!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் ஆறாவது சீசனில் ஆரம்பமான இரண்டு வாரங்களுக்குள் இந்த நிகழ்ச்சி சுவாரஸ்யமும் பிரச்சனைகளும் களைகட்டி இருக்கிறது.

ரசிகர்களால் அதிக அளவில் எதிர்பார்க்கப்பட்டு ஆதரவு கொடுக்கப்பட்டு வந்த ஜி பி முத்து இந்த நிகழ்ச்சியை விட்டு விலகியது ரசிகர்களுக்கு பெருத்த ஏமாற்றமாக இருந்து வருகிறது.

ஜிபி முத்து விலகியதும் அவருக்கு பதிலாக அவரைப் போலவே ஒரு நபரை களம் இறக்க வேண்டும் என்று பிக் பாஸ் முயற்சி எடுத்து வருகிறது.

English summary

Bigg Boss 6 Tamil Within two weeks of the start of Bigg Boss season six, the show is brimming with excitement and trouble.GB Muthu, who was highly expected and supported by the fans, has left the show and it has been a big disappointment for the fans. When GB Muthu left, Bigg Boss is trying to replace him with a person like him.