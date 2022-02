வேற மாதிரி கலக்கும் பாலா..பிக் பாஸ் கொடுத்த சிறப்பு பட்டம்.. இந்த வாரம் தரமான சம்பவம் இருக்கு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியில் பாலாவுக்கு சிறப்பு சலுகைகள் கிடைத்துள்ளது.

அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியில் இன்றைய 4ஆவது ப்ரோமோவில் பாலா வேற லெவலில் கலக்கி வருகிறார்.

கண்ணை கட்டி கதறவிட்ட பிக் பாஸ்...தலைவர் பதவிக்கு தொடங்கிய தில்லாலங்கடி வேலைகள்

English summary

Bala has got special offers on the Bigg Boss Ultimate show.In today's 4th promo of the Ultimate show, Bala is mixing on a different level.