பல்லை தட்டி கையில கொடுத்திடுவேன் ஆவேசமான வனிதா... கலவரமான பிக்பாஸ் வீடு

சென்னை: பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியில் வனிதா தற்போது நிரூப்பிடம் காரசாரமாக சண்டையில் தொடங்கியிருக்கிறார்.

நிரூப்பை பார்த்து வனிதா திட்டிய ப்ரோமோ தற்போது சமூக வலைத்தளத்தில் வைரலாக பரவி வருகிறது.

Vanitha is currently on the Nirup for the Big Boss Ultimate show and has started a fierce fight.The promo that Vanitha insulted after seeing the proof is currently spreading on the social website.