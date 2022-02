பிக்பாஸ் அல்டிமேட்: அது என்ன பார்வை..அபிநயை வாட்டி எடுத்த தாமரை.. தலையை குனிய வைத்து விட்டாரே

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியில் அபிநய் மற்றும் தாமரை செல்வியின் திடீர் சண்டை பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

பார்ப்பதற்கு எல்லாம் சண்டையைத் தொடங்கிய போட்டியாளர்களால் ரசிகர்கள் கடுப்பாகி இருக்கிறார்களாம்.

English summary

The sudden fight between Abhinay and Thamarai Selvi on the Bigg Boss Ultimate show has caused a stir.Fans may be overwhelmed by the rivals who started the fight for everything to see.