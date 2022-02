போட்டியாளர்களின் திடீர் செயல்.. கதறி அழும் ஜூலி.. பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் திடீர் குழப்பம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியில் 'உம் சொல்றியா அல்லது ஊகும் சொல்றியா' எனும் புது டாஸ்க் தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது.

போட்டியாளர்களின் நடவடிக்கையால் ஜூலி கதறி அழும் ப்ரோமோ தற்போது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

English summary

Bigg Boss Ultimate has launched a new task called 'Um Solriya or Ukum Solriya'.The Julie is Crying promo is currently causing a stir due to the action of the contestants.