பிக்பாஸ் அல்டிமேட்:நிழலை வைத்து ஆட்டம் காட்டிய பிக் பாஸ்..மூன்று கேள்வியில் புரிந்து கொண்ட ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சிக்கான ஐந்தாவது போட்டியாளருக்கான புதிய க்ளூ தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

மூன்று கேள்விகள் கேட்டு ரசிகர்களுக்கு டக்கென்று நினைவிற்கு வரும் போட்டியாளரின் நிழல் படத்தை பார்த்து ரசிகர்கள் திகைத்துப் போய் இருக்கின்றனர்.

பிக்பாஸ் அல்டிமேட்: ஓவியா எங்கே..அவருக்காகத் தான் இதை செய்தோம்..குழப்பத்தில் ரசிகர்கள்

English summary

The new clue for the fifth contestant for the Bigg Boss Ultimate show is currently out.Fans are stunned to see a shadow image of a contestant who remembers asking three questions.