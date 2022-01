பிக்பாஸ் அல்டிமேட்: சினேகனுக்கு மட்டும் அப்படி..ஜூலிக்கு இப்படியா..ஆரம்பிச்சிட்டாங்கலா பாரபட்சத்தை

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியின் ப்ரோமோ வை பற்றி நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகிறார்கள்.

ப்ரமோக்கள் மட்டுமே ஒளிபரப்பான நிலையில் இப்பவே பாரபட்சத்தை தொடங்கி விட்டார்கள் என்று ரசிகர்கள் குற்றம்சாட்டி வருகின்றனர்.

பிக்பாஸ் அல்டிமேட்: முதல் போட்டியாளரின் அறிமுகமே வேற லெவல்..இவர்தான் அவரா

English summary

Bigg Boss Ultimate Promo:Netizens have been articulating about the promo of the Bigg Boss Ultimate show.Fans have been blaming the fact that promos have only just begun to air and discrimination has begun.