பிக்பாஸ் அல்டிமேட்: பாலாஜியின் அறிமுகம்... பாட்டாலே பதில் சொல்கிறாரே...எதிர்பார்ப்பில் ரசிகர்கள்

சென்னை: துவங்க இருக்கும் பிக் பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியில் பாலாஜி முருகதாஸ் தன்னுடைய மேடை பர்பாமன்ஸ் செய்வற்காக ரெடியாகி இருக்கிறாராம்.

அவருடைய அறிமுகப்பாடல் பற்றிய விபரம் தற்போது சமூக வலைத்தளத்தில் வெளியாகி உள்ளது.

Balaji Murugadoss is all set to perform on stage at the upcoming Bigg Boss Ultimate show.Details of his debut song are currently being posted on the social networking site.