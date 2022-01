சூர்யாவுடன் புது படத்தில் இணையும் சிபி.. ரசிகர்களுக்கு இது வேற லெவல் ட்விஸ்ட்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு சிபி, சூர்யாவுடன் புதிய திரைப்படத்தில் இணைந்துள்ளார்.

சிபிக்கு கிடைத்த புது வாய்ப்புக்கு ரசிகர்கள் நன்றிகளை கூறிவருகின்றனர்.

English summary

After the Bigg Boss show, Ciby teamed up with Surya in a new film.Fans have been thanking Ciby for the new opportunity.