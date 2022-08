ரஜினியின் வீட்டு முன்பு குக் வித் கோமாளி ஷ்ருதிகா செய்த செயல் .. ரஜினியின் மீது இவ்வளவு பாசமா??

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ஷ்ருதிகா ரஜினியின் மீது வைத்திருக்கும் வெறித்தனமான அன்பை பார்த்து ரசிகர்கள் மிரண்டு போயிருக்கிறார்கள்.

ஒரு முறையேனும் ரஜினியை பார்த்து விட மாட்டேனா என்று ஏக்கத்தோடு ஷ்ருதிகா பேசிய வீடியோ தற்போது சமூக வலைத்தளத்தில் வைரலாக பரவி வருகிறது.

எப்போதும் பாசிட்டிவ் ஆக பேசும் ஷ்ருதிகா இவ்வளவு ஆசை மனதிற்குள் வைத்திருக்கிறாரா என்று பலர் வியந்து வருகிறார்கள்.

English summary

A video of Shruthika longingly saying that she will never miss seeing Rajini is now going viral on social media.