பிக் பாஸ் ஆறாவது சீசன் போட்டியாளர்களின் ஒரு நாள் சம்பளம்.. அதிகமாக சம்பளம் வாங்குவது இவர் தானாம்!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் ஆறாவது சீசன் போட்டியாளர்கள் வாங்கும் ஒரு நாள் சம்பளம் விவரம் தற்போது தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.

அதிகமான சம்பளம் வாங்கும் போட்டியாளர் ஆயிஷா தானாம்.

இருக்கும் 21 போட்டியாளர்களில் குறைவாக சம்பளம் வாங்குவது தனலட்சுமி தானாம்.

English summary

Bigg Boss Tamil Season 6: The details of the daily salary of Bigg Boss sixth season contestants are now out.Ayesha is the highest paid contestant.Dhanalakshmi is the lowest paid among the 21 contestants.