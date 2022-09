தமிழில் பதிவு வெளியிட்ட விக்னேஷ் சிவன்.. புரியாமல் நெட்டிசன்கள்.. வி ஜே அஞ்சனாவின் சிறப்பான பதில்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: இயக்குனர் விக்னேஷ் சிவனின் தமிழை சரிவர புரிந்து கொள்ளாத நெட்டிசன்கள் ட்விட்டரில் விக்னேஷ் சிவனை ஏகத்துக்கும் திட்டி தீர்த்துள்ளனர்.

இதை பார்த்த விஜேஅஞ்சனா விக்னேஷ் சிவனுக்கு ஆதரவாக விக்னேஷ் சிவனின் ட்விட்டர் பதிவை மற்றவர்களுக்கு புரியுமாறு விளக்கம் கொடுத்துள்ளார்.

தான் ஒன்று சொல்ல நினைத்து அது தவறான வேறொன்றாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டதை எண்ணி நொந்து போய் இருப்பார் விக்னேஷ் சிவன் என்று அவருடைய ரசிகர்கள் அவருக்கு ஆதரவாக குரல் கொடுத்து வருகிறார்கள்.

English summary

Director Vignesh Sivan also recorded in his congratulatory message, "Kiss that only fathers of daughters know is lust." Netizens who have read this post at high speed have misunderstood the word 'joined' and are lashing out at Vignesh Shivan.VJ Anjana has come out in support of Vignesh Sivan and has taken a Tamil class on Twitter. "Don't type that you have joined! You have correctly typed that you have joined!