எவிக்ட்டானார் பிக்பாஸ் சீசன் 6ன் ஸ்லீப்பிங் பியூட்டி? நடிகை குயின்ஸி வாங்கிய சம்பளம் எவ்வளவு ?

சென்னை: பிக்பாஸ் வீட்டிலிருந்து இந்த வாரம் குயின்ஸி வெளியேறியதாக கூறப்படும் நிலையில் அவருடைய ஊதியம் குறித்த தகவல்களை நெட்டிசன்கள் தேடி வருகிறார்கள்.

பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் போட்டியாளராக கலந்து கொண்டவர் குயின்ஸி ஸ்டான்லி. இவர் தென்னிந்திய நடிகை. இவர் சிறந்த நடன கலைஞர். இவர் கோவையில் பிறந்து வளர்ந்தவர்.

பள்ளிப்படிப்பை முடித்துவிட்டு மாடலிங் துறையில் குயின்ஸி கால் பதித்தார். இதன் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமானார். இவர் சின்னத்திரையிலும் கால் பதித்தார்.

English summary

Do you know how much salary Queency gets from Biggboss season 6? she was in the BB house for 8 weeks.