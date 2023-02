எதிர்நீச்சல்: கரிகாலனோடு சேர்ந்து ஜனனி எடுத்த முடிவை கேட்டு வாயில் அடித்து கதறும் அப்பத்தா

எதிர்நீச்சல் சீரியல் ஜனனியாக நடிக்கும் மதுமிதா ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் எடுத்த காமெடி வீடியோவை பகிர்ந்திருக்கிறார்.

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் எதிர்நீச்சல் சீரியலில் நடிக்கும் நடிகர்கள் சமீபத்தில் வெளியிட்ட வீடியோ ரசிகர்கள் பலருக்கும் அதிர்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது.

ஜனனி கரிகாலனோடு தொடர்ந்து ரீ்ல்ஸ் வீடியோக்களை வெளியிட்டு வருகிறார்.

சூட்டிங் ஸ்பாட்டில் எடுக்கும் வீடியோக்களை ரசிகர்கள் பலர் இது உறவு முறையையே மாற்றி விட்டதே என்று ஃபீல் பண்ணி வருகிறார்கள்.

The recently released video of the actors acting in the Sun TV serial Ethirneechal'' has shocked many fans. Janani has been regularly releasing videos of reels with Karikalan.Many fans of shooting spot videos feel that it has changed the relationship.