ராஜு வார்த்தை விட்டுவிட்டார் புலம்பும் பாவனி...யார் செய்தது சரி குழம்பும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: இதுவரைக்கும் பிரச்சனைகளில் தலையிடாது இருந்து வந்த ராஜு நேற்றைய பிரச்சனைகளில் பேசிய வார்த்தைகள் பாவனியை கஷ்டத்திற்கு ஆளாகி விட்டதாம்.

ஜாலியாக சென்று கொண்டிருந்த ஐந்தாவது சீசன் தற்போது பிரச்சனைகளால் பொங்கிக் கொண்டிருக்கிறது.

இதில் யார் செய்ததும் தவறு என்று ரசிகர்கள் தங்களுடைய பட்டிமன்றத்தை தொடங்கிவிட்டார்கள்.

பாவனியின் அடுத்த டார்கெட் ராஜு தானா??...என்ன இப்படி பண்றீங்க

English summary

Bhavani feels that raju's words to Bhavani have hurt his mind. Fans are confused as to whether Raju was right or wrong in this.