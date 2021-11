ராஜு இருந்தாலே அந்த இடம் கலகலப்பு தான்...புகழ்ந்து தள்ளும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: தான் விளையாட்டில் இருந்து வெளியேறினாலும் அந்த இடத்தை கலகலப்பாக மாற்றிவிட்டார் என்று ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர்.

ஆக்ரோஷமான நேரத்தில் இவருடைய எதிர்பாராத காமெடியை பார்த்து ரசிகர்கள் மட்டுமல்லாமல் போட்டியாளர்களும் விழுந்து விழுந்து சிரிக்கிறார்கள்.

எந்த இடத்தில் ராஜு இருக்கிறாரோ அங்கே சிரிப்பு சத்தம் அதிகமாகத்தான் இருக்கிறது என்று ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர்.

கஷ்டமா இருக்கு.. ஆப்கனில் சிறுமிகள் விற்பனை, வன்முறை.. 6 மாதத்தில் 460 குழந்தைகள்.. யூனிசெப் பகீர்

English summary

Raju's act of changing the mood of the contestants in yesterday's episode has made everyone enjoy it. Even after losing the game, he has made not only other contestants but also fans laugh.