நடிகர் விஷ்ணுவின் வாழ்க்கையில் அடுத்தடுத்த சோகங்கள்.. போகும் இடமெல்லாம் இப்படியா ஆக வேண்டும்..!!

oi-V Vasanthi

சென்னை: ஒருத்தருக்கு கெட்ட நேரம் வந்தால் இப்படியா வர வேண்டும் என்று ரசிகர்கள் விஷ்ணுவை நினைத்து குழம்பி வருகிறார்கள்.

சின்னத்திரையின் சாக்லேட் பாயாக வலம் வந்து கொண்டிருக்கும் விஷ்ணு நடித்துக் கொண்டிருக்கும் சீரியல்கள் ஒரே நேரத்தில் முடிக்கப்படுவதால் அவருடைய ரசிகர்கள் ரொம்பவே ஃபீல் பண்ணுகிறார்களாம்.

நடிகர் விஷ்ணு தான் நடிக்கும் சீரியல்கள் முடிவடைவதை பற்றி எந்த ஒரு வருத்தத்தையும் தெரிவிக்கா விட்டாலும் அவருடைய ரசிகர்கள் தான் விஷ்ணு சீக்கிரமாக வேற சீரியலில் வரவேண்டும் என்று விருப்பத்தை தெரிவித்து வருகிறார்கள்.

English summary

Vishnu, who is crawling as the chocolate boy of the small screen, is feeling very emotional as the serials in which he is acting are ending at the same time.Even though actor Vishnu has not expressed any regret about the ending of his serials, his fans are expressing their wish that Vishnu should appear in another serial soon.