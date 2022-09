விருந்தினராக கூட வைரமுத்துவை அழைக்காதது ஏன்..!? அலசும் நெட்டிசன்கள்.. இப்படி எல்லாமா யோசிப்பாங்க..!!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை :பொன்னியின் செல்வன் படக்குழுவினரின் பத்திரிக்கையாளர்கள் சந்திப்பின்போது கவிஞர் வைரமுத்து பொன்னியின் செல்வன் படத்தில் இல்லாததை குறித்து கேள்வி கேட்டதற்கு இயக்குனர் மணிரத்தினம் அளித்துள்ள மழுப்பலான பதில்கள் பலரால் நம்பும்படி இல்லை என்றும் ஒருவேளை பழைய மீடூ பிரச்சினையாக தான் இருக்குமோ..!?என்று இனைய வாசிகள் யோசித்து வருகின்றனர்.

பல சூப்பர் ஹிட் பாடல்களில் பணியாற்றியுள்ள இந்த வெற்றிக் கூட்டணியின் வைரமுத்துவை படம் சம்பந்தமான நிகழ்ச்சிக்கு விருந்தினராக கூட அழைக்காதது இந்த சந்தேகத்தை மேலும் வலுப்படுத்தி உள்ளது.

English summary

During the press meet of Ponniyin Selvan film crew, when asked about poet Vairamuthu's absence in Ponniyin Selvan film, director Mani Ratnam's vague answers are not believable and many people are thinking that maybe it is an old Metoo problem..!?