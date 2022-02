கலர்ஸ் தமிழ் ஜோடிக்கு குவியும் வாழ்த்துக்கள்..அதுவும் இவ்வளவு சீக்கிரமாகவா??மகிழ்ச்சியில் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: கலர்ஸ் தமிழ் ரசிகர்களின் மனதை கவர்ந்த இதயத்தை திருடாதே சீரியலில் ஜோடி தற்போது மகிழ்ச்சியான செய்தியை கூறியிருக்கின்றனர்.

சிவா மற்றும் சஹானா ஜோடிக்கு தற்போது ரசிகர்களின் மத்தியில் இருந்து வாழ்த்துக்கள் குவிந்து வருகிறது.

English summary

The couple has now told the happy news in the serial Idhayathai thirudathe serial that has captivated the minds of Colors Tamil fans.Congratulations to Siva and Sahana are currently accumulating among the fans.