கொஞ்சமாவது புரிகிற மாதிரி பேசுங்க...போட்டியாளர்களை வறுத்தெடுக்கும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் தமிழில் தான் பேசவேண்டும் என்று இருந்தாலும் எந்த போட்டியாளர்களும் அதை கண்டுக்கவே இல்லை என ரசிகர்கள் காண்டாகி இருக்கின்றனர்.

குசுகுசுவென பேசுவது போட்டியாளர்களுக்கு வாடிக்கை ஆகிவிட்டது .

ஒருவர் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது பக்கத்தில் இருக்கும் இன்னொரு போட்டியாளர் பேசுவது தான் அதிகமாக கேட்கிறது அதனால் இவர் பேசுவது புரியவில்லை என ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர்.

பிக்பாஸ் விதியை மீறிய அபிஷேக், பிரியங்கா, நிரூப்...சிறை காத்திருக்கிறதா?....குறும்படம் உண்டா?

English summary

Fans have been blaming the current season of the Big Boss show for not being like the previous seasons and for not understanding the words spoken by the contestants properly. Not only that but many people are saying that sometimes the contestants speak so quietly and secretly that the fans often even need the sound to hear it.