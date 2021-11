ப்ரமோக்களில் தலை காட்டாத அபிஷேக்...வருத்தத்தில் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ரீ-என்ட்ரிக்கு பிறகு அபிஷேக் மாறிவிட்டார் என்று அவருடைய ரசிகர்கள் ஃபீல் பண்ணி வருகின்றனர்.

ஆரம்பத்தில் இருந்த அபிஷேக் இப்போ இல்லையே என்ன ஆச்சு என்று பலரும் கேள்விகளை கேட்டு வருகின்றனர்.

கஸ்டமர்களின் தலையில் விழுந்த இடி.. ப்ரீபெய்ட் கட்டணம் உயர போகிறதாம்.. ஏர்டெல் அறிவிப்பு

கத்தி பேசி ப்ரமோக்களில் இடம் பிடித்துக்கொண்டிருந்த அபிஷேக் இப்போ பவ்யமாக மாறிவிட்டது என்னவாக இருக்கும் என்று நெட்டிசன்கள் கொளுத்தி போட்டு வருகிறார்கள்.

English summary

Fans are expressing grief that Abhishek has not been in the promos much since Re-entry.