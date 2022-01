Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: முதல்முறையாக பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் பாவனி பெற்றிருக்கும் வெற்றி சாதனை என ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர்.

தொடர்ந்து 10 முறை... கெத்து காட்டிய பாவனி..வாழ்த்துக்களை குவிக்கும் ரசிகர்கள்

ஐந்தாவது சீசனில் முதல் முறையாக ஆர்மி அமைக்கப்பட்ட இவருக்கு தற்போது ரசிகர்களின் வாழ்த்துக்கள் சமூகவலைத்தளத்தில் குவிந்து வருகிறது.

English summary

For the first time, fans are claiming that Bhavani has achieved success on the Bigg Boss show.For the first time in the fifth season of the Army set up, fans' congratulations are currently accumulating on the social network.