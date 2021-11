உள்ளதை உள்ளபடி காட்டும் கண்ணாடி.. டாஸ்க் வைத்து வேட்டு வைக்கும் பிக் பாஸ்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: இந்த மாதிரி ஐடியா எல்லாம் பிக் பாஸுக்கு எங்கதான் இருந்து வருகிறதோ என்று ரசிகர்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

கோர்த்து விடுகிறது என்றால் இதுதானா என்று நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகிறார்கள்.

எப்படியாவது அடிச்சுக்க வைக்க வேண்டும் என்பது பிக் பாஸின் ஆசை என்று ரசிகர்களுக்கு தெளிவாக தெரிகிறது என்று கமெண்டகள் குவிந்து வருகிறது.

English summary

Bigg Boss has a glass task that shows what is in the luxury budget task. The contestants are divided into two teams, AB.