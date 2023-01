மீண்டும் விஜய் டிவிக்கு வரும் ஜிபி முத்து.. இந்த முறை எதிர்பார்க்காத அவதாரம்? ரசிகர்கள் கொண்டாட்டம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இருந்து வெளியேறிய ஜிபி முத்து மீண்டும் விஜய் டிவி நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள இருக்கிறார்.

விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகும் குக் வித் கோமாளி சீசன் 4 போட்டியாளராக ஜி பி முத்து அறிமுகம் ஆகின்றார்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் ஜிபி முத்துவுக்கு கிடைத்த ஆதரவின் காரணமாக தற்போது புதிய வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது.

"நான் உயிரோடு தான் இருக்கிறேன்"- வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்த "பாட்டுக்கு பாட்டு"அப்துல் ஹமீது

English summary

GP Muthu, who left Bigg Boss, is all set to return to Vijay TV.GP Muthu is debuting as a contestant on Cook with Komali Season 4 on Vijay TV.GP Muthu has now got a new opportunity due to the support she got on Bigg Boss.