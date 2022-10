எதிர்நீச்சல் சீரியலில் புது அறிமுகம்.."ரகிட ரகிட”ஆட்டம் போட்டவர் ஆச்சே..இனி இவர்தான் ஜனனிக்கு வில்லி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் எதிர்நீச்சல் சீரியலில் தற்போது புது கேரக்டர் அறிமுகமாகி இருக்கிறார்.

ஜனனி வீட்டை விட்டு வெளியேறி இருக்கும் நிலையில் வீட்டிற்குள் வரும் புது கேரக்டரால் குடும்பத்தில் ஏற்படும் பிரச்சனைகள் மட்டுமல்லாமல் விறுவிறுப்பு அதிகரிக்க போகிறதாம்.

புது கேரக்டராக ஹேமா டயால் தான் இனி ஜனனிக்கு வில்லியாக இருக்கப் போகிறாராம்.

மாமியாரின் காலில் விழுந்த எதிர்நீச்சல் ஜனனி...என்னம்மா நடிக்கிறாங்கப்பா.. நம்ப முடியலையே..!!

English summary

A new character is currently being introduced in the serial of Sun TV. While Janani is out of the house, the new character entering the house will not only cause problems in the family but also increase the tension.As a new character, Hema Dayal is going to be Janani's Willy.