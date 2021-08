அடடா முடிஞ்சு போச்சா.. இன்ப அதிர்ச்சியில் ரசிகர்கள்.. வெட்கப் புன்னகையில் ஷபானா

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை : இவர்களுக்கு என்னாச்சு என்று ரசிகர்களே குழம்பிப் போகிற வகையில் செம்பருத்தி ஷபானாவும் பாக்கியலட்சுமி ஆரியனும் கண்ணாமூச்சி ஆட்டம் காட்டி வருகின்றனர்.

ஆரியன் தன்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் ஐடியில் இரண்டு கைகளில் எங்கேஜ்மென்ட் மோதிரத்தை போட்டிருக்கும் போட்டோவை போஸ்ட் போட்டதும் அந்த கை யாருக்கு சொந்தமானது என்று கண்டுபிடித்த ரசிகர்கள் இனப அதிர்ச்சி அடைந்து இருக்கின்றனர்.

இந்தா வாங்கிக்கோ.. செல்ல மகளுக்கு அச்சு கொடுத்த முத்தம்.. தழுதழுக்கும் ரசிகர்கள்!

ரகசிய நிச்சயதார்த்தத்தை முடித்து விட்டார்களா, கல்யாணம் எப்போ என்று நச்சரிக்கும் ரசிகர்கள் வாழ்த்துக்களையும் கூடவே கூறி வருகின்றனர்.

English summary

Sources say that Sembaruthi serial heroine Shabana got engaged with Bahgyalakshmi serial actor Aryan. The fans are sending their wishes to both the stars.