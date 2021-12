வெங்கட் பிரபுவை சந்தித்த ஐக்கி பெர்ரி... திறமைக்கு கிடைத்த அங்கீகாரமாக??

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ஐக்கி பெர்ரி திடீர் என்று இயக்குனர் வெங்கட் பிரபுவை சந்தித்து உள்ளதால் ரசிகர்களின் மத்தியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

ஐக்கி,வெங்கட்பிரபு படத்தில் கமிட்டாகி விட்டாரா??என்று பலர் எதிர்பார்ப்புகளோடு கேள்விகளையும் எழுப்பி வருகின்றனர்.

English summary

Iyyki Perry's sudden meeting with director Venkat Prabhu has caused a stir among the fans.Many are raising questions with the expectation that Iyyki and Venkatprabhu have committed in the film.