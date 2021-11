நிறை மாதத்தில் குத்தாட்டம் போட்ட ஜெனிஃபர்..பார்க்கும் கர்ப்பிணிகளின் பயம் குறைகிறதா?அதிகரிக்கிறதா?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: தற்போது கர்ப்பமாக இருக்கும் நடிகைகளின் போட்டோஷூட் வைரலாகி வருகிறது.

சாதாரணமான நடிகையே அப்படி செய்யும்போது நான் டான்சர் அதனால் குத்தாட்டம் போடுகிறேன் என்று

ஜெனிபர் போட்ட ஆட்டம் அனைவரையும் அதிர வைத்திருக்கிறது.

நிறை மாதத்தில் இவர் ஆடிய ஆட்டத்தை பார்த்து பலர் கர்ப்பகாலம் அவ்வளவு பெரிய பயம் இல்லையா?? என்று கேட்டு வருகின்றனர்.

English summary

Jennifer, who has now quit playing radhika in the Bhagyalakshmi serial, has gone viral after dancing with her husband during her baby shower. Many fans are supportive and many are warning.