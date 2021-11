ரசிகர்கள் நினைத்தது இந்த வாரத்தில் இல்லை...கண்டிப்பாக கூறிய கமல்... எவிக்ஷன் இந்த வாரம் இருக்கு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பண்டிகை காலமாக இருப்பதால் இந்தவாரம் எவிக்ஷன் இருக்காது என்றே ரசிகர்கள் கூறிவந்த நிலையில் அது முற்றிலும் தவறு என்று கமல் கூறிவிட்டார்.

இன்றைய ப்ரமோ வெளியாவதற்கு இவ்வளவு நேரமா என்று ரசிகர்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

லேட்டாக வந்தாலும் புது விஷயத்தை கூறிவிட்டார் கமல் என்று ரசிகர்கள் கூறிவருகின்றனர்.

English summary

While fans were expecting no elimination this week as it is the festive season, Kamal has made it clear that there is definitely elimination.