எது வரம்பு??விவாதத்தை தொடங்கிய கமல்.. இன்றைய பஞ்சாயத்து களைகட்டுமா??

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: இன்றைய எபிசோட்டில் கமலின் பஞ்சாயத்தை பார்த்ததும் ரசிகர்கள் ஆர்ப்பரித்து வருகின்றனர்.

ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புபடி விவாதம் இருக்குமா என்று பலர் தங்கள் கருத்துக்களை கூறி வருகிறார்கள்.

எந்தப் பக்கமும் சாயாமல் எது வரம்பு??என்று வரம்பிற்கு இலக்கணம் வகுப்பாரா கமல் என ரசிகர்கள் ஆர்வத்தோடு காத்திருக்கின்றனர்.

English summary

In today's first promo, Kamal is going to talk about Bhavani and Abhinay. The fans who saw this are giving support