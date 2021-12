மக்கள் என்னை காப்பாத்துவாங்க ... குத்தலாக பேசி பஞ்சாயத்தை தொடங்கிய கமல்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: எதிர்பாராததை எதிர் பாருங்கள் என்று கமல் சொல்வது போல இன்றைய எபிசோட்டில் கமல் பேசி இருப்பது பலருக்கும் அதிர்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது.

யாரைப் பற்றி இந்த வார பஞ்சாயத்து இருக்கப் போகிறதோ என ரசிகர்களிடம் எதிர்பார்ப்பு கூடியுள்ளது.

புரியிற விஷயத்தை கூட புரியாத மாதிரியே பேசும் வல்லமை கமலுக்கு மட்டுமே இருக்கிறது என்று நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

English summary

Fans have been anticipating who this week’s panchayath is going to be about.It has come as a shock to many that Kamal is talking in today’s episode as Kamal says face to face the unexpected.